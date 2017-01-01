NATO Genel Sekreteri: 2017'ye Trajik Bir Başlangıç

– NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg İstanbul'daki terör saldırısı ile ilgili Twitter'da yayınladığı mesajla olaydan duyduğu üzüntüyü belirtti.



Jens Stoltenberg '2017,İstanbul'da trajik başlangıç. Kalbim yeni yılı kutlayan insanlara yapılan saldırının kurbanları ve Türk halkıyla birlikte" dedi. - Stockholm