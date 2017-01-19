Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 176. NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nda, terörizmle mücadelenin NATO'nun gündeminde ilk sırada yer alması gerektiğini, Türkiye'nin bu konuda daha somut tedbirler alınmasını beklediğini belirtti.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen 176. NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katıldı.



Toplantı kapsamında, NATO komuta yapısının işlevselliğinin değerlendirilmesi, Afganistan'da genel güvenlik durumu ile burada icra edilen kararlı destek görevi ve terörizmle mücadele konuları görüşüldü.



Orgeneral Akar tarafından, terörizmle mücadelenin NATO'nun gündeminde ilk sırada yer alması gerektiği ve 3 terör örgütüyle mücadele eden tek NATO üyesi ülke olarak Türkiye'nin bu konuda daha somut tedbirler alınmasını beklediği gündeme getirildi.



Orgeneral Akar, toplantıda, Fırat Kalkanı Harekatı'nın bölgesel istikrara katkı sağladığını, harekatın, DEAŞ'a büyük bir darbe vurulması ve mülteci akınının önlenmesi gibi sonuçlar yarattığını ifade etti. Akar, Türkiye'nin hem koalisyon harekatına hem de NATO'nun icra ettiği operasyonlara katkısının üst düzeyde olduğunu belirtti.



Orgeneral Akar, çalışmalar sırasında ilgili ülke genelkurmay başkanlarının talepleri üzerine NATO Askeri Komite Başkanı General Knud Bartels ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'un yanı sıra Avusturya, İtalya, Avustralya, İsrail, Ukrayna, Romanya, Fransa ve Kanada genelkurmay başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.



Çalışmalarını tamamlayan Orgeneral Akar, dün yurda döndü.