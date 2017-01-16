Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 176. NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılacak.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, 17-18 Ocak'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek 176. NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na iştirak edecek.