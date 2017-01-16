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NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı

NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 176. NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılacak.

NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 176. NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılacak.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, 17-18 Ocak'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek 176. NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na iştirak edecek.

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