Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 176. NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılacak.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, 17-18 Ocak'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek 176. NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na iştirak edecek.
NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 176. NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılacak.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 176. NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılacak.
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