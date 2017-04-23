Nata Vega'da 23 Nisan Coşkusu
Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi, Ankaralı çocukları 23 Nisan şenliğinde buluşturdu.
Nata Vega Outlet Alışveriş Merkezi, Ankaralı çocukları 23 Nisan şenliğinde buluşturdu. Düzenlenen çeşitli etkinliklerle çocuklar hem doyasıya eğlendi hem de hediyeler kazandı.
Alışveriş merkezinin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ankaralı çocuklara eğlence dolu bir bayram yaşattığı etkinliğin sunuculuğunu, çekimleri Ankara'da yapılan 'Beni Affet' dizisinin başarılı oyuncusu Gaye Turgut Evin ile radyocu Özgür Yılmaz yaptı. Programda çocuklar hem eğlendi hem de çeşitli hediyeler kazandı. Maskot Bando'nun etkileyici performansı ile başlayan etkinlik, Büyükelçi Nazım Belger İlkokulu öğrencilerinin folklor gösterisi ile devam etti. Folklor gösteriminin ardından minikler çeşitli yarışmalarda boy göstererek hediyeler kazandı. Etkinlik alanını Türk bayraklarıyla dalgalandıran minikler, sık sık şarkı söyledi ve şiir okudu. Yarışma ve eğlenceler sonrasında minikler, AVM Müdürü Tahir Çelik ve Gaye Turgut Evin ile birlikte dev yaş pastayı kesti. Ziyaretçilerin büyük ilgisi ile gerçekleşen etkinlik sonunda minikler, Gaye Turgut Evin ile birlikte fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
Tahir Çelik, 23 Nisan'ın hem milli egemenliğin, hem de çocukların bayramı olduğu için çok önemli bir gün olduğunu belirtti. Her önemli günde etkinlikler düzenlediklerinin hatırlatan Çelik, bugün de çocuklara yönelik etkinlikler hazırladıklarını söyledi. Çocuklara birçok sürpriz hazırladıklarını kaydeden Çelik, ziyaretçilerin keyifli zaman geçirmelerini amaçladıklarını dile getirdi.
Gaye Turgut Evin ise 23 Nisan'da çocuklarla beraber olmanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade ederken, "Geçen yıl da 23 Nisan'da buradaydım, seneye 23 Nisan'da da inşallah burada olacağım. Özellikle bugün burada olmak çok gurur verici. Dünyanın hiçbir yerinde çocuklara armağan edilmiş bir bayram yok. O yüzden biz de en güzel şekilde anmaya ve çocukları mutlu etmeye çalışıyoruz" diye konuştu. - ANKARA