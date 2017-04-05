- "Nasyonal Sosyalist Yeraltı"terör örgütü tarafından öldürülen Mehmet Kubaşık, ölümünün 11'inci yıldönümünde anıldı



DORTMUND - "Nasyonal Sosyalist Yeraltı"terör örgütü tarafından öldürülen Mehmet Kubaşık, Almanya'nın Dortmund kentinde, ölümünün 11'inci yılında anıldı.

Nasyonal Sosyalist Yeraltı"terör örgütü tarafından öldürülen Mehmet Kubaşık, Almanya'nın Dortmund kentinde, ölümünün 11'inci yılında anıldı. Nasyonal Sosyalist Yeraltı"terör örgütü tarafından, 4 Nisan 2006 tarihinde öldürülen Mehmet Kubaşık'ı anma programı kapsamında, işlettiği büfe önünde tören düzenlenerek, anıtına güller bırakıldı. Ardından bir dakikalık saygı duruşuna geçildi. Anmaya katılan Kubaşık ailesinin avukatı Carsten İlius basına yaptığı açıklamada, Kuzey Ren Vesfalya parlamentosunun, NSU araştırma komisyonunun paylaştığı bilgileri değerlendirerek, İlius, rapor için NSU araştırma komisyonun yaklaşık 2 yıl Dortmund ve çevresini kapsayacak şekilde çalıştığını, direk ve dolaylı bağlantıları açıkladığını, polise ırkçılık eleştirisinin de raporda yapıldığını ifade etti. Kubaşık ailesinin avukatı sözlerine şu şekilde devam etti: "Raporda bu grubun üç kişiden daha fazla kişiden oluşturulduğunun belli olmadığı açıkladı. Biz müdahil avukatlar ise bu gurubun çok büyük bir şebeke olduğunu, tek bir gurup olmadığını, bir sürü destek aldığını ve Dortmund'dan destek aldığını düşünüyoruz" dedi.

Carsten İlius, mahkemenin delil toplama işlemini bitirdiğini, avukatlara son dilekçelerinin vermelerini ve bu dilekçelerin verilmesinden sonra davanın bitirileceğini belirtti.

Basın mensuplarının şüpheli ölümler ile ilgili ne düşündüğü sorulan İlius, "NRW'deki muhbirin ölümünün şüpheli olduğunu düşünüyorum. Yeni ölümler ve diğer Baden Württemberg'deki ölümlerinin ise şüpheli olmadığını düşünüyorum. Şuana kadar yargılananlar ceza alacak, çok uzun vadeli bir perspektif, detay, detay üzerine yavaş gidiyoruz bence 5 veya 10 yıl sonra belki biraz daha iyi bir perspektif geliştiririz." şeklinde yanıtladı.

Almanya'da, 8'i Türk 10 kişiyi öldüren, bombalı saldırılar düzenleyip, banka soygunları gerçekleştiren NSU terör örgütü davası hala Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde devam ediyor.

Örgüt üyeleri Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos yaptıkları bir soygun nedeni ile polis tarafından takibe alınmış ancak takipten kurtulmak için saklandıkları karavanda ölü bulunmuşlardı.

Terör örgütünün hayatta kalan tek üyesi ve davanın baş sanığı olan Beate Zschaepe, örgüte yardım ve yataklık yapma suçundan yargılanıyor.