Nasrullah Meydanı İhalesi

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Nasrullah Meydanı ihalesinin 23 Ocak'ta yapılacağını bildirdi.



Başkan Babaş, yaptığı yazılı açıklamada, Kastamonu'nun tarihi güzelliklerini canlandırmak, korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına başlatılan çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ifade etti.



Nasrullah Meydanı Kentsel Tasarım Projesi'nin, Tarihi Kentler Birliği tarafından Proje Ödülü'ne layık görüldüğünü hatırlatan Babaş, şunları kaydetti:



"Nasrullah Meydanı Kentsel Tasarım Projesi'nin yapım ihalesinin tarihi belli oldu. Tarihi meydana hak ettiği değeri kazandıracak olan projenin ihalesi 23 Ocak'ta Fen İşleri Müdürlüğü Salonu'nda gerçekleştirilecek. Proje yer tesliminin ardından 270 gün içerisinde bitirilecek. İlimize ekonomik, kültürel ve sosyal yönden değer katacağına inandığımız her projemizi hızla tamamlamak en büyük arzumuzdur. Nasrullah Meydanı Kentsel Tasarım Projemizin gerekli onaylarının alınması için yaklaşık bir buçuk yıllık hummalı bir çalışma gerçekleştirdik. Kastamonu'muzun geleceğini tarihi ve kültürel mirasında görüyorum. Bu benim vizyon projem. Projemiz ihalenin ardından yer teslimi yapılmasıyla birlikte 270 gün içerisinde bitirilecektir. Projemizin tamamlanmasıyla birlikte Tarihi Nasrullah Meydanımız yeni görünümüyle muhteşem bir görünüme kavuşacaktır."



Babaş, Kastamonu'nun ismini dünyaya duyurmak adına adımlar atmayı sürdüreceklerini vurguladı.