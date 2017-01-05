Nasrettin Hoca'nın Kardan Heykelini Yaptılar

Çameli ilçesinde üç vatandaş, 2,5 metre boyunda kardan Nasrettin Hoca büstü yaptı.



Elmalı Mahallesi'nde yaşayan Selçuk Sönmez, Mustafa Acar ve Selman Türk, geçen hafta yoğun kar yağışının ardından kardan adam yapmaya karar verdi.



Kardan adamın daha dayanıklı hale gelmesi için kar tabakasını ezerek sertleştiren üç arkadaş, 5 saatlik bir çalışmanın ardından 2,5 metre yüksekliğindeki Nasrettin Hoca'nın kardan büstünü yaptı.



Büstün yapımının üstünden bir hafta geçmesine rağmen erimemesi, vatandaşlarca ilgisi ile karşılandı.



Nasrettin Hoca'nın kardan büstünü yapanlardan Selçuk Sönmez, yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla kar yağışını eğlenceye çevirmek için kardan adam yapmaya karar verdiklerini, çocuklukların da fıkralarıyla büyüdükleri Nasrettin Hoca'nın büstünü yapmanın çok iyi olacağını düşündüklerini belirtti.



Mahallelerinde bugüne kadar yapılmış en büyük kardan adamı yaptıklarını ifade eden Sönmez, "Bir temel oluşturarak üzerine kalıplar halinde karları yığdık. Yaklaşık 5 saatlik bir emek harcadık. Havanın soğuk olmasına rağmen bitirmeyi başardık. Kardan adamımızı görenler önünde fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşıyor." dedi.