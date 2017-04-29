Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler
Detaylar : İl : Tokatİlce : ErbaaMekan : Erbaa Belediyesi Kongre ve Kültür merkeziMekan Adresi : Cumhuriyet, İstiklal Cad.Başlangıç Saati : 30.04.2017 12: 00: 00Bitiş Saati : 30.04.2017 16: 00: 00Kategori : Nasreddin Hoca ve Karagöz'den HikayelerTür : Sahne SanatlarıÜcretlimi? : Hayır.
Detaylar :
İl : Tokat
İlce : Erbaa
Mekan : Erbaa Belediyesi Kongre ve Kültür merkezi
Mekan Adresi : Cumhuriyet, İstiklal Cad.
Başlangıç Saati : 30.04.2017 12: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 16: 00: 00
Kategori : Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io