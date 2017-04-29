Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler

Detaylar : İl : Tokatİlce : ErbaaMekan : Erbaa Belediyesi Kongre ve Kültür merkeziMekan Adresi : Cumhuriyet, İstiklal Cad.Başlangıç Saati : 30.04.2017 12: 00: 00Bitiş Saati : 30.04.2017 16: 00: 00Kategori : Nasreddin Hoca ve Karagöz'den HikayelerTür : Sahne SanatlarıÜcretlimi? : Hayır.

Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler

Detaylar :

İl : Tokat

İlce : Erbaa

Mekan : Erbaa Belediyesi Kongre ve Kültür merkezi

Mekan Adresi : Cumhuriyet, İstiklal Cad.

Başlangıç Saati : 30.04.2017 12: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 16: 00: 00

Kategori : Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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