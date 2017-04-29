Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler

Çocukların sevdiği karakterlerin bir arada izleneceği "Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler" oyunu, 29 Nisan'da Canik Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler

Çocukların sevdiği karakterlerin bir arada izleneceği "Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler" oyunu, 29 Nisan'da Canik Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Gölge oyununu ve müzikli tiyatroyu bir arada izleyerek, oyun içinde sahnede görev alan çocukları eğlenecekleri ve öğrenecekleri bir gösteri bekliyor. 81 ili kapsayan turnede çocuklarla buluşmaya devam edilecek.

Yönetmen: Ramazan Çeri                                       

Karagöz Sanatçısı: Hayali Murat Bal

Yapım - Organizasyon: Tiyatro Seyyah

Detaylar :

İl : Samsun

İlce : Canik

Mekan : Canik Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Çay Mah., Gazi Osman Paşa Sok. No: 80

Başlangıç Saati : 29.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 29.04.2017 17: 00: 00

Kategori : Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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