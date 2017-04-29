Çocukların sevdiği karakterlerin bir arada izleneceği "Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler" oyunu, 29 Nisan'da Canik Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.



Gölge oyununu ve müzikli tiyatroyu bir arada izleyerek, oyun içinde sahnede görev alan çocukları eğlenecekleri ve öğrenecekleri bir gösteri bekliyor. 81 ili kapsayan turnede çocuklarla buluşmaya devam edilecek.



Yönetmen: Ramazan Çeri



Karagöz Sanatçısı: Hayali Murat Bal



Yapım - Organizasyon: Tiyatro Seyyah



Detaylar :



İl : Samsun



İlce : Canik



Mekan : Canik Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Çay Mah., Gazi Osman Paşa Sok. No: 80



Başlangıç Saati : 29.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 17: 00: 00



Kategori : Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır