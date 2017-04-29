Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler
Çocukların sevdiği karakterlerin bir arada izleneceği "Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler" oyunu, 29 Nisan'da Canik Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.
Çocukların sevdiği karakterlerin bir arada izleneceği "Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler" oyunu, 29 Nisan'da Canik Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.
Gölge oyununu ve müzikli tiyatroyu bir arada izleyerek, oyun içinde sahnede görev alan çocukları eğlenecekleri ve öğrenecekleri bir gösteri bekliyor. 81 ili kapsayan turnede çocuklarla buluşmaya devam edilecek.
Yönetmen: Ramazan Çeri
Karagöz Sanatçısı: Hayali Murat Bal
Yapım - Organizasyon: Tiyatro Seyyah
Detaylar :
İl : Samsun
İlce : Canik
Mekan : Canik Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Çay Mah., Gazi Osman Paşa Sok. No: 80
Başlangıç Saati : 29.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 17: 00: 00
Kategori : Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır