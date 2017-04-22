Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler

Çocukların sevdiği karakterlerin bir arada izleneceği "Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler" oyunu, 23 Nisan'da sahnelenecek.

Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler

Çocukların sevdiği karakterlerin bir arada izleneceği "Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler" oyunu, 23 Nisan'da sahnelenecek.

Gölge oyununu ve müzikli tiyatroyu bir arada izleyerek, oyun içinde sahnede görev alan çocukları eğlenecekleri ve öğrenecekleri bir gösteri bekliyor. 81 ili kapsayan turnede çocuklarla buluşmaya devam edilecek.

Yönetmen: Ramazan Çeri                                       

Karagöz Sanatçısı: Hayali Murat Bal

Yapım - Organizasyon: Tiyatro Seyyah

Detaylar :

İl : Bursa

İlce : Osmangazi

Mekan : Dede Efendi Tiyatro Salonu

Mekan Adresi : Alacamescit Mahallesi Tek Sokak No: 2 Heykel

Başlangıç Saati : 23.04.2017 12: 00: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 17: 30: 00

Kategori : Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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