Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler
Çocukların sevdiği karakterlerin bir arada izleneceği "Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler" oyunu, 23 Nisan'da sahnelenecek.
Çocukların sevdiği karakterlerin bir arada izleneceği "Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler" oyunu, 23 Nisan'da sahnelenecek.
Gölge oyununu ve müzikli tiyatroyu bir arada izleyerek, oyun içinde sahnede görev alan çocukları eğlenecekleri ve öğrenecekleri bir gösteri bekliyor. 81 ili kapsayan turnede çocuklarla buluşmaya devam edilecek.
Yönetmen: Ramazan Çeri
Karagöz Sanatçısı: Hayali Murat Bal
Yapım - Organizasyon: Tiyatro Seyyah
Detaylar :
İl : Bursa
İlce : Osmangazi
Mekan : Dede Efendi Tiyatro Salonu
Mekan Adresi : Alacamescit Mahallesi Tek Sokak No: 2 Heykel
Başlangıç Saati : 23.04.2017 12: 00: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 17: 30: 00
Kategori : Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır