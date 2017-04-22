Çocukların sevdiği karakterlerin bir arada izleneceği "Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler" oyunu, 23 Nisan'da sahnelenecek.



Gölge oyununu ve müzikli tiyatroyu bir arada izleyerek, oyun içinde sahnede görev alan çocukları eğlenecekleri ve öğrenecekleri bir gösteri bekliyor. 81 ili kapsayan turnede çocuklarla buluşmaya devam edilecek.



Yönetmen: Ramazan Çeri



Karagöz Sanatçısı: Hayali Murat Bal



Yapım - Organizasyon: Tiyatro Seyyah



Detaylar :



İl : Bursa



İlce : Osmangazi



Mekan : Dede Efendi Tiyatro Salonu



Mekan Adresi : Alacamescit Mahallesi Tek Sokak No: 2 Heykel



Başlangıç Saati : 23.04.2017 12: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 17: 30: 00



Kategori : Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır