Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler

Çocukların sevdiği karakterlerin bir arada izleneceği "Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler" oyunu, 15 Nisan'da sahnelenecek.

Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler

Çocukların sevdiği karakterlerin bir arada izleneceği "Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler" oyunu, 15 Nisan'da sahnelenecek.

Gölge oyununu ve müzikli tiyatroyu bir arada izleyerek, oyun içinde sahnede görev alan çocukları eğlenecekleri ve öğrenecekleri bir gösteri bekliyor. 81 ili kapsayan turnede çocuklarla buluşmaya devam edilecek.

Yönetmen: Ramazan Çeri                                       

Karagöz Sanatçısı: Hayali Murat Bal

Yapım - Organizasyon: Tiyatro Seyyah

Detaylar :

İl : Burdur

İlce : Merkez

Mekan : Nurcihan Velicangil Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Bahçelievler Mahallesi Atatürk Caddesi No: 21

Başlangıç Saati : 15.04.2017 12: 00: 00

Bitiş Saati : 15.04.2017 16: 00: 00

Kategori : Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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