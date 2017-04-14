Çocukların sevdiği karakterlerin bir arada izleneceği "Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler" oyunu, 15 Nisan'da sahnelenecek.



Gölge oyununu ve müzikli tiyatroyu bir arada izleyerek, oyun içinde sahnede görev alan çocukları eğlenecekleri ve öğrenecekleri bir gösteri bekliyor. 81 ili kapsayan turnede çocuklarla buluşmaya devam edilecek.



Yönetmen: Ramazan Çeri



Karagöz Sanatçısı: Hayali Murat Bal



Yapım - Organizasyon: Tiyatro Seyyah



Detaylar :



İl : Burdur



İlce : Merkez



Mekan : Nurcihan Velicangil Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Bahçelievler Mahallesi Atatürk Caddesi No: 21



Başlangıç Saati : 15.04.2017 12: 00: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 16: 00: 00



Kategori : Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır