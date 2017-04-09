Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler

Çocukların sevdiği karakterlerin bir arada izleneceği "Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler" oyunu, 9 Nisan'da sahnelenecek.

Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler

Çocukların sevdiği karakterlerin bir arada izleneceği "Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler" oyunu, 9 Nisan'da  sahnelenecek.

Gölge oyununu ve müzikli tiyatroyu bir arada izleyerek, oyun içinde sahnede görev alan çocukları eğlenecekleri ve öğrenecekleri bir gösteri bekliyor. 81 ili kapsayan turnede çocuklarla buluşmaya devam edilecek.

Yönetmen: Ramazan Çeri                                       

Karagöz Sanatçısı: Hayali Murat Bal

Yapım - Organizasyon: Tiyatro Seyyah

Detaylar :

İl : Kırşehir

İlce : Merkez

Mekan : Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi

Mekan Adresi : Ahievran Mahallesi, 40100

Başlangıç Saati : 09.04.2017 13: 00: 00

Bitiş Saati : 09.04.2017 17: 00: 00

Kategori : Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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