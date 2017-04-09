Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler
Çocukların sevdiği karakterlerin bir arada izleneceği "Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler" oyunu, 9 Nisan'da sahnelenecek.
Çocukların sevdiği karakterlerin bir arada izleneceği "Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler" oyunu, 9 Nisan'da sahnelenecek.
Gölge oyununu ve müzikli tiyatroyu bir arada izleyerek, oyun içinde sahnede görev alan çocukları eğlenecekleri ve öğrenecekleri bir gösteri bekliyor. 81 ili kapsayan turnede çocuklarla buluşmaya devam edilecek.
Yönetmen: Ramazan Çeri
Karagöz Sanatçısı: Hayali Murat Bal
Yapım - Organizasyon: Tiyatro Seyyah
Detaylar :
İl : Kırşehir
İlce : Merkez
Mekan : Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Ahievran Mahallesi, 40100
Başlangıç Saati : 09.04.2017 13: 00: 00
Bitiş Saati : 09.04.2017 17: 00: 00
Kategori : Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır