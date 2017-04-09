Çocukların sevdiği karakterlerin bir arada izleneceği "Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler" oyunu, 9 Nisan'da sahnelenecek.



Gölge oyununu ve müzikli tiyatroyu bir arada izleyerek, oyun içinde sahnede görev alan çocukları eğlenecekleri ve öğrenecekleri bir gösteri bekliyor. 81 ili kapsayan turnede çocuklarla buluşmaya devam edilecek.



Yönetmen: Ramazan Çeri



Karagöz Sanatçısı: Hayali Murat Bal



Yapım - Organizasyon: Tiyatro Seyyah



Detaylar :



İl : Kırşehir



İlce : Merkez



Mekan : Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Ahievran Mahallesi, 40100



Başlangıç Saati : 09.04.2017 13: 00: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 17: 00: 00



Kategori : Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır