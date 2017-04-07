Çocukların sevdiği karakterlerin bir arada izleneceği "Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler" oyunu, 8 Nisan'da Esnaf Odaları Birliği Konferans Salonu'nda sahnelenecek.



Gölge oyununu ve müzikli tiyatroyu bir arada izleyerek, oyun içinde sahnede görev alan çocukları eğlenecekleri ve öğrenecekleri bir gösteri bekliyor. 81 ili kapsayan turnede çocuklarla buluşmaya devam edilecek.



Yönetmen: Ramazan Çeri



Karagöz Sanatçısı: Hayali Murat Bal



Yapım - Organizasyon: Tiyatro Seyyah



Detaylar :



İl : Konya



İlce : Selçuklu



Mekan : Esnaf Odaları Birliği Konferans Salonu



Mekan Adresi : Metehan sokak 42060 Selçuklu Konya



Başlangıç Saati : 08.04.2017 12: 00: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 17: 30: 00



Kategori : Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır