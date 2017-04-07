Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler
Çocukların sevdiği karakterlerin bir arada izleneceği "Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler" oyunu, 8 Nisan'da Esnaf Odaları Birliği Konferans Salonu'nda sahnelenecek.
Çocukların sevdiği karakterlerin bir arada izleneceği "Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler" oyunu, 8 Nisan'da Esnaf Odaları Birliği Konferans Salonu'nda sahnelenecek.
Gölge oyununu ve müzikli tiyatroyu bir arada izleyerek, oyun içinde sahnede görev alan çocukları eğlenecekleri ve öğrenecekleri bir gösteri bekliyor. 81 ili kapsayan turnede çocuklarla buluşmaya devam edilecek.
Yönetmen: Ramazan Çeri
Karagöz Sanatçısı: Hayali Murat Bal
Yapım - Organizasyon: Tiyatro Seyyah
Detaylar :
İl : Konya
İlce : Selçuklu
Mekan : Esnaf Odaları Birliği Konferans Salonu
Mekan Adresi : Metehan sokak 42060 Selçuklu Konya
Başlangıç Saati : 08.04.2017 12: 00: 00
Bitiş Saati : 08.04.2017 17: 30: 00
Kategori : Nasreddin Hoca ve Karagöz'den Hikayeler
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır