I. PERDE



Üvertürün ardından Nasreddin Hoca Bozoğlanın üstünde sahneye gelerek kendisini tanıttığı aryasını söyler. Antrakt kalktığında rüya görmekte olan Nasreddin Hoca, eşi Zühre Hanım tarafından evin bahçesine hırsız girdiği şüphesiyle uyandırılır. Gecenin yarısı uyku mahmuru bahçedeki kaftanı hırsız sanan Nasreddin Hoca ok atarak kaftanı ortasından deler. Tekrar yatmadan önce biraz su içmek isteyen hoca kuyudan su almak istediğinde ayın yansımasını görüp ayın kuyuya düşmüş olduğunu düşünerek çıkartmaya çalışır ve sonunda ayı gökyüzünde gördüğünde onu kurtardığını düşünür. Sabah olduğunda meraklı komşusu kazanını almaya gelir, kazanını aldığında içinde başka bir kazan daha gören komşuyu hoca kazanının doğum yaptığına inandırır. Hocadan eşeğini de isteyen komşuya eşeğin olmadığını söyleyen hoca, Bozoğlan anırıp İmad ile birlikte bahçeye gelince zor durumda kalır. Hocanın doğru söylememesine ve daha sonra eşeğini vermek istememesine kızan komşu gider. Bozoğlan'a turşu yüklemekteyken hocanın daha önce borç aldığı alacaklısı gelir ve hocadan parasını geri ister. Hoca bir şeklide alacaklıyı ikna eder. Nasreddin Hoca pazara gitmek üzere hazırlanırken Zühre ona güzel duygularını anlatan bir arya söyler. Bunun ardından İmad ve Nasreddin Hoca Bozoğlan ile birlikte satış yapmak için yola koyulurlar. Yolda Bağcı'nın bahçesinde dinlenmek için durduklarında İmad'ın Bağcı'dan izinsiz elmalarını yemesi Bağcı'yı kızdırır. Aralarında geçen bir diyaloğun ardından Bağcı gönlünden kopan elmaları İmad'a verir. İmad ve hoca tekrar pazara doğru yola çıkarlar.



II. PERDE



Pazar yerinde satıcılar, halktan kişiler, çocuklar bulunmaktadır. Hoca Bozoğlan'ın üzerinde sahneye girer, turşu satışına başlar; Bozoğlanın gürültüden ürkmesiyle Hoca eşekten düşer. Derdi olan, sorusu olan herkes sırayla hocanın yanına gelir ona akıl danışırlar. Bu arada hoca ile biraz eğlenmek isteyen iki kafadar hocaya soru sorarlar, fakat olay düşündükleri gibi gelişmez. Hocayı küçük düşürmek isteyen kafadarlar kendileri oyuna gelirler. Onlara mizahi şekilde cevap veren hoca bu arada kavga eden iki kişiyi de ayırarak onların olayını da çözer. Biraz önce oyuna getirdiği iki kafadar öç almak için bir plan yapar, hocanın eşeğini çalması için bir hırsızla anlaşırlar. Bozoğlan'ın çalındığını gören hoca çok üzülür. Eşek takliti yapan hırsız ile karşılaşan Nasreddin Hoca hırsızın aryası ile ikna olur. Zühre ananın hırsızların elinden kaçan Bozoğlanı pazara getirmesiyle Nasreddin Hoca eşeğine kavuşur ve halkın sevgi dolu şarkısıyla oyun sona erer.





Süre: 2 Perde





Yaş Sınırı: 7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.





Dekor: SİNAN AYBER





Işık: BARIŞ ARSLAN





Koreografi: TUTKU BARIN TÜMEN





Kostüm: TÜLAY USTA





Orkestra Şefi: MUSTAFA ERDOĞAN, O.ÖNER ÖZCAN





Web Sitesi: https: //secure.dobgm.gov.tr/opera2013/weser2013.aspx'EserKodu=1521



7 yaşından küçük izleyicilerimizin çocuk temsilleri dışındaki temsillere getirilmemesini rica ederiz.





Detaylar :



İl : Tekirdağ



İlce : Merkez



Mekan : Atatürk Kültür Merkezi Hasan Saka Salonu



Mekan Adresi : PK 61080



Başlangıç Saati : 23.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Nasreddin Hoca



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır