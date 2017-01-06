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Nasıl Yani?" Dedirten Görüntü...
Nasıl Yani?" Dedirten Görüntü...
6 Ocak 2017 Cuma 18:21
Rusya'da çekilen görüntülerdeki "dans eden bariyer" görenleri şaşırtıyor.
Rusya'da çekilen görüntülerdeki "dans eden bariyer" görenleri şaşırtıyor.
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[9137398] Milliyet.com.tr
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