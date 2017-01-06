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Nasıl Yani?" Dedirten Görüntü...

Nasıl Yani?" Dedirten Görüntü...

Rusya'da çekilen görüntülerdeki "dans eden bariyer" görenleri şaşırtıyor.


Rusya'da çekilen görüntülerdeki "dans eden bariyer" görenleri şaşırtıyor.



 

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