Nasıl Yanacağını Merak Eden Üniversite Öğrencisi Kendini Ateşe Verdi

Adana'da, bir üniversite öğrencisi iddiaya göre nasıl yanacağını merak ettiği için üzerine kandil yağı dökerek kendini ateşe verdi. Hastaneye kaldırılan gencin durumunun ağır olduğunu öğrenildi.



Olay, merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi 810 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çukurova Üniversitende Bilgisayar Mühendisliği okuyan Mehmet Ali D. (18) yemek yemek için arkadaşından borç para aldı, parayı aldıktan sonra kaldığı erkek öğrenci yurdundan çıktı. Borç aldığı parayla, 3 şişe kandil yağı alan Mehmet Ali D. boş bir araziye gitti. Mehmet Ali D. daha sonra, 3 şişe kandil yağını üzerine dökerek, kendini ateşe verdi. Kendini ateşe veren Mehmet Ali D. koşmaya başladı, o sırada çevredeki vatandaşlar fark edip gence su dökerek söndürdü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından genç Adana Balcalı Hastanesi'ne kaldırdı.



'Nasıl yanacağımı merak ettim'



Olay anında genci söndüren vatandaşlardan Çağlar Dinç," Merak ettim dedi, nasıl yandığımı merak ederek yaktım kendimi dedi. Durumu ise çok kötüydü, elbiseleri tamamen yanmış çırılçıplak bir haldeydi. Daha sonra çöp konteynerının içine su doldurdum ve genci üstüne döktüm" derken bir başka vatandaş Kadir Tunay şunları söyledi," Dizi izliyordum, bir ateş yandı. Genelde içki içmeye gelenler oluyordu, yine öyle zannettim. Yarım saat sonra bir alev topu koşmaya başladı. İnsan boyu buraya doğru koşarken, fark edip söndürdük" - ADANA