Nasıl İnşa Edildiği Bilinmeyen Gizemli Yapılar

Dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan ve hala nasıl inşa edildikleri "bilinmeyen" gizemli yapılar.



Bilim insanlarının dahi kafalarını karıştıran dünyanın farklı noktalarında bulunan gizemli yapılar, gelişen teknolojiye rağmen bilinmiyor. Yapıların dönemlerine göre neredeyse imkansız denilecek kadar farklı olmaları hala kafaları karıştırmaya devam ediyor.



Binlerce yıl önce yaşayan insanoğlu tarafından yapılan yapıtlar 21. yüzyılda insanoğlunun konusu olmaya devam ediyor. Kim yaptı, neden yaptı ve en önemlisi nasıl yapıldı? Farklı teoriler ortalıkta dolaşmaya ve gizemli yapılar kafaları karıştırmaya devam ediyor.



Stonehenge – İngiltere









Beelbek –Lübnan









Tikal – Guatemala









Petra – Ürdün









Taş Küre – Kosta Rica









Terracotta Ordusu – Çin









Angkor Wat – Kolombiya









Timbuktu – Mali









Paskalya Adaları Heykelleri – Şili









Giza Sfenksi – Mısır





