Nasdaq da Rekor Kırdı
ABD'de Nasdaq Bileşik Endeksi tarihin en yüksek seviyesini gördü.
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Uçuşlarını durduran Borajet, 400 kişiyi işten çıkarıyor
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