Nasa, Yaşamı Destekleyecek Yeni Deliller Buldu

NASA, Jüpiter ve Satürn uydusunda yaşamı destekleyecek okyanusların bulunduğunu açıkladı. NASA, Jüpiter'in uydusu Europa ve Satürn uydusu Enceladus'ta, yaşamı destekleyebilecek okyanuslar olduğuna dair deliller bulduğunu açıkladı. Araştırmacılar, Enceladus uydusunun yaşamı destekleyecek neredeyse tüm önemli maddelere sahip olduğunu söyledi. Cassini uzay aracı, spektrometresi kullanarak, Enceladus'un buz gibi yüzeyindeki "kaplan çizgili" kırıklarından yükselen suda, bir miktar hidrojen molekülü tespit etti. Satürn'ün en büyük altıncı uydusu Enceladus'taki buz yüzeyinin altında ise okyanus bulunuyor. Araştırmacılar, hidrojenin uydulardaki okyanus ile kayalık çekirdeği arasındaki hidrotermal reaksiyondan kaynaklandığına inanıyor. Durum buysa, önemli kimyasal metan gazında okyanusları oluşturabileceği aktarıldı.



Güneş sistemindeki bu aktif okyanus dünyalarının yeni gözlemleri, iki NASA misyonu tarafından ele geçirildi ve bugün Washington'daki NASA karargahındaki bir duyuruda iki ayrı çalışma halinde sunuldu.



(İHA)