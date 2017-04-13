Nasa, Jüpiter ve Satürn'de Yaşamı Destekleyecek Yeni Deliller Buldu

"Uzayda hayat var mı?" diye yıldızlara ve diğer galaksilere bakarken, NASA, hayat belirtilerinin kendi güneş sistemimizde olacağını keşfetti.

EUROPA VE ENCELADUS'TA YAŞAM İZLERİ

NASA, Jüpiter'in uydusu Europa ve Satürn uydusu Enceladus'ta, yaşamı destekleyebilecek okyanuslar olduğuna dair deliller bulduğunu açıkladı. Araştırmacılar, Enceladus uydusunun yaşamı destekleyecek neredeyse tüm önemli maddelere sahip olduğunu söyledi.

METAN OKYANUSU OLABİLİR

Cassini uzay aracı, spektrometresi kullanarak, Enceladus'un buz gibi yüzeyindeki "kaplan çizgili" kırıklarından yükselen suda, bir miktar hidrojen molekülü tespit etti. Satürn'ün en büyük altıncı uydusu Enceladus'taki buz yüzeyinin altında ise okyanus bulunuyor. Araştırmacılar, hidrojenin uydulardaki okyanus ile kayalık çekirdeği arasındaki hidrotermal reaksiyondan kaynaklandığına inanıyor. Durum buysa, önemli kimyasal metan gazında okyanusları oluşturabileceği aktarıldı.

Güneş sistemindeki bu aktif okyanus dünyalarının yeni gözlemleri, iki NASA misyonu tarafından ele geçirildi ve bugün Washington'daki NASA karargahındaki bir duyuruda iki ayrı çalışma halinde sunuldu.