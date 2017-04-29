Nasa Uzmanları Malatya'da Geleceğin Mucitleri İle Buluşuyor

Şenlik, geleceğin mucitlerinin geliştirdiği birbirinden iddialı robotlarının çekişmesine sahne olacak.

Robotik teknolojilere toplumun her kesiminde ilgi uyandırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla geçen yıl ilki gerçekleştirilen ROBOCOT Malatya 2017, gördüğü büyük ilgi nedeniyle bu yıl uluslararası düzeyde bir bilim şenliğine dönüştürüldü.

ROBOCOT Malatya 2017'nin Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) çok önemli iki önemli konuğu olacak. NASA'nın yeni uzay aracı ORION'un Sorumlu Sistem Mühendisi Sırrı Oğuz ile yine aynı kurumda görevli Dr. Oktay Arslan, etkinlikte geleceğin mucitleriyle buluşacak. Oğuz ve Arslan, NASA'daki deneyimlerinin yanı sıra yeni projelerini katılımcılarla paylaşacak.

Bilim şenliğinin dikkat çeken bir diğer ismi de Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) görevli Türk akademisyen Prof. Yılmaz Uygun olacak.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek şenlikte, çocuk ve gençler için 4 ayrı kategoride robotik yarışmaları yapılacak. ROBOCOT Malatya 2017 kapsamında ayrıca yeni girişimci, yeni fikir ve yenilikçi yazılım fikirleri, drone yarışmaları organize edilecek. Genç mucitlerin çalışmalarından oluşan sergi de iki gün boyunca ziyaretçiler tarafından gezilebilecek.