Nasa, Satürn'ün Halkalarının En Yakın Fotoğraflarını Çekti

NASA'nın Cassini Uzayaracı Satürn ve gezegenin halkaları arasında arasında benzeri görülmemiş bir yolculuktan sağ kurtuldu ve muhteşem fotoğraflar çekti. Yerden uçuş kontrol birimleri Cassini ile temasa geçti, bundan bir gün sonra da bu tehlikeli bölgeden geçen ilk uzay aracı oldu. Uzay aracının büyük çanak anteni Satürn'ün buzla kaplı halkalarının arasından geçerek parçalanmasını önledi. Cassini Satürn'ün üzerinden 3.100 kilometre kadar sıyrılarak en içteki görünür halkadan 320 kilometre içeriye girmeyi başardı. Bilim adamları bu fotoğrafların daha önce hiç görülmemiş ayrıntıları gösterebildiğini kaydetti. - Abd