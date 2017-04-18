Nasa'nın Ünlü Uzay Mekiği Atlantis'in Döşemesi Çalındı!

NASA'ya bağlı uzay mekiği filosuna ait uzay aracı olan ve inşa edilmiş dördüncü işlevsel mekik olma özelliğine sahip Atlantis, ilk uçuşunu Ekim 1985'te, son uçuşunu ise 8 Temmuz 20011'de gerçekleştirdi. Atlantis Uzay Mekiği'nin son uçuşunu gerçekleştirmesinin ardından NASA, Atlantis'i Kennedy Uzay Merkazi'nde sergilemeye başladı.



NASA'nın Kennedy Uzay Merkazi'nde sergilediği Atlantis Uzay Mekiği, geçtiğimiz günlerde oldukça ilginç bir hırsızlıkla tekrar adından söz ettirmeyi başardı.



Yaklaşık 15 santimetre kenarlı bir uzay mekiği termal döşeme karosu, NASA'nın Kennedy Uzay Merkazi'nden çalındı. Atlantis'te bulunan termal döşeme karosunun çalınmasının ardından, güvenlik soruşturmalarına başlayan NASA, çalınan karonun internet platformları üzerinden online satış sitelerinde satışa çıkarılacağını tahmin ediyor.



Çalınan termal döşeme karosunun hiçbir zaman uzaya gitmemiş olmasına rağmen, Atlantis'te kullanılan termal döşeme karolarının bir örneği olması bile hırsızların neden böyle bir şey yaptığını anlatmaya yetiyor. Bu durumun yaşanmasının ardından parçanın internet üzerinden satılacağını düşünen NASA, böyle bir şeyle karşılaşan kişilerden kendilerine haber vermelerini istiyor.