NASA, Metalden Yapılmış Uzay Kumaşı Üretti

NASA, uzaydaki görevlerde yıpranmadan ve ortamın şartlarına uyum sağlayabilmesi için metalden kumaş üretttiğini açıkladı. Prototip aşamasında olan ve 3D baskı yöntemiyle üretilen metal kumaş, malzemenin farklı biçimlerde katlanarak, çeşitli şekillere uyarlanabildiğini ve yansıtma, pasif ısı yönetimi ve gerilme kuvveti üretebilecek.

3D BASKI YÖNTEMİYLE METALDEN KUMAŞ ÜRETİLDİ

NASA tarafından uzaydaki görevlerde yıpranmadan kullanılması ve ortamın zor şartlarına uyum sağlayabilmesi için metalden bir kumaş üretildiği; ancak henüz prototip aşamasında olduğu belirtildi.

Aynı zamanda çok amaçlı ve düşük maliyetli olan metalik kumaş, 3D baskı tekniği kullanarak hazırlandı. NASA bu adımıyla tekstil alanına da girmiş oldu. NASA, malzemenin farklı biçimlerde katlanarak, çeşitli şekillere uyarlanabildiğini ve istenilen düzeylerde yansıtma, pasif ısı yönetimi ve gerilme kuvveti üretebileceğini belirtiyor.



GELENEKSEL YÖNTEMLERLE ÜRETİLMESİ İMKANSIZ

Katkı imalat tekniğiyle üretilen kumaş, ergimiş polimerler akışı kullanılarak tek bir parça halinde oluşturulmuş. Metal tozlar ise hassas olarak kontrol edilen lazer sinterleme ve elektron kirişleriyle takviye edilmiş. Böylelikle kumaşın çok az sayıda parçadan imal edilmesi sağlanmış. Prototipleme hızı artarken, maliyet büyük oranda düşürmüş ve geleneksel yöntemlerle üretmenin imkansız olduğu tasarımlar ortaya çıkmış.

TESTLERİN ARDINDAN İNSANLI GÖREVE BAŞLAMASI BEKLENİYOR

NASA, Güneş sistemindeki bir sonraki hedefini Mars olarak belirlemişti. NASA'nın 2018'deki testlerin ardından Mars'a insanlı göreve başlaması bekleniyor. Bu görevde kullanılması hedeflenen metalik kumaşın ilk denemeleri yapılmış olacak.