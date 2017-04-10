Nasa Kozmonotları 173 Gün Sonra Kazakistan'a İniş Yaptı

Uzayda 173 gün geçirdikten sonra dünyaya geri dönen Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) üç mürettebat üyesi Kazakistan’a iniş yaptı.

Nasa Kozmonotları 173 Gün Sonra Kazakistan'a İniş Yaptı

Uzayda 173 gün geçirdikten sonra dünyaya geri dönen Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) üç mürettebat üyesi Kazakistan'a iniş yaptı.

ABD'li NASA astronotu Robert Shane Kimbrough, beraberinde Rus kozmonotlar Sergey Ryzhikov ve Andrey Borisenko uzayda geçirdikleri 173 günün ardından Kazakistan'a iniş yaptı. - ASTANA

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