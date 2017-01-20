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NASA Kendini Bileyen Bıçak Üretti
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NASA Kendini Bileyen Bıçak Üretti

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi mühendisleri ve Kaliforniya Teknoloji Enstitüsünden bilim adamları, körelmeyen ve kendini bileyen bıçak üretti.

NASA Kendini Bileyen Bıçak Üretti

Kaliforniya merkezli bıçak üreticisi Habitat'ın genel müdürü Adam Ackerman, "KNASA Şef Bıçağı" adı verilen ürünün, Caltech'den bilim adamları tarafından geliştirilen ultra sert alaşımdan üretildiğini ve NASA mühendisleri tarafından test edildiğini belirtti.

"DİĞER BIÇAKLARDAN 2 KAT KESKİN"

Diğerlerinden 2 kat keskin olan bıçağın 5 kat daha uzun ömürlü olduğunu söyleyen Ackerman, "Bu bıçak 200 yıldır yapılan ilk gerçek icat." dedi.

Adam Ackerman, "Bıçak, titanyumdan 2 kat daha güçlü. Paslanmaz çelik, lazer birleştirme teknolojisi kullanılarak sapına bağlanıyor." ifadesini kullandı.

"DİŞLER KULLANILDIKÇA ORTAYA ÇIKIYOR"

"Rockwell sertliği" 70'in üstünde çıkan bıçaktaki nano-tırtıkların, bıçağa benzersiz kesme performansı sağladığını söyleyen Ackerman, "Kullanıldıkça ortaya çıkan dişler, bıçağı zamanla daha keskin hale getiriyor." açıklamasında bulundu.

Bıçağın her iki yüzünün de 12,5'ar derece açıyla üretildiğine dikkati çeken Adam Ackerman, bu özelliğinin KNASA Şef Bıçağı'nı diğerlerinden daha ince hale getirdiğini sözlerine ekledi.

Habitat, bıçağın perakende satış fiyatının 100 doların altında olacağını ve mayıs ayında piyasaya çıkacağını açıkladı.

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