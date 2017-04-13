Nasa: Jüpiter ve Satürn'ün Uydularında Canlı Yaşamı Olabilir - Ek Fotoğraflar

Nasa: Jüpiter ve Satürn'ün Uydularında Canlı Yaşamı Olabilir - Ek Fotoğraflar

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Abd Ulusal Havacılık Ve Uzay Dairesi, Jüpiter, Satürn, Nasa