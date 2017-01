Nasa, Jüpiter'e İki Yeni Keşif Misyonu Yollayacak

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), güneş sisteminin erken oluşum safhalarına dair bilgi toplamak üzere Jüpiter'in derinliklerindeki asteroid kuşağına iki yeni keşif aracı gönderecek.



NASA'nın Washington'da bulunan Bilim Misyonları Direktörlüğünden yapılan açıklamada, Lucy ve Psyche adlı verilen misyonların Discovery Keşif Programı kapsamında değerlendirmeye alınan beş final proje arasından seçildiği, aynı adları taşıyacak keşif araçlarının 2021 ve 2023 tarihlerinde uzaya fırlatılmasının planlandığı belirtildi.



Bilim Misyonları Direktör Yardımcısı Thomas Zurbuchen, Lucy'nin keşif yolculuğunda Jüpiter'in gizemli Troya asteroidlerini inceleyeceğini, Pyche'nin de asteroid kuşağında 16 Pyche adı verilen, benzersiz metal asteroidi yakından görüntüleyeceğini ifade etti.



Zurbuchen, "Her iki misyon da Discovery Keşif Programının temeli olan, cesurca daha önce ulaşılmayan yerlere giderek kapıyı, bilimde çığır açıcı gelişmelere aralamayı amaçlamaktadır." ifadesini kullandı.



Robotik uzay aracı Lucy'nin Ekim 2021'de uzaya fırlatılacağı, 2025 itibarıyla gezegenle aynı yörüngeyi paylaşan asteroid kuşağına ulaşmasının beklendiği kaydedildi. Lucy'nin, sonraki yıllar içinde altı farklı Troja asteroidi çevresinde incelemeler yapacağı belirtildi.



Troya asteroidlerinin güneş sistemindeki gezegenleri meydana getiren ilkel malzemelerin kalıntıları olduğuna dikkati çeken Lucy Misyonunun baş araştırmacısı Harold F. Levison da keşif aracının sağlayacağı bulguların güneş sisteminin tarihini, kodlarını çözmede kilit öneme sahip olacağının altını çizdi.



Lucy'den 2 yıl sonra yola çıkacak Psyche'nin de 2030 itibarıyla 16 Psyche'ye ulaşmasının beklendiği ifade edildi. 210 kilometre çapındaki gövdesiyle asteroid kuşağının en büyük asteroidi olan gök cisminin, genelde kaya veya buzdan oluşan güneş sistemindeki diğer gezegen ve asteroidlerin aksine tamamen demir ve nikelden bir gövdeye sahip olduğu kaydedildi.



Dünyanın çekirdeğinin metal yapıda olduğunu vurgulayan Pshyche Misyonunun baş araştırmacısı Lindy Elkins-Tanton, asteroidin oluşumunun erken safhasında soğumaya maruz kalmış bir gezegen olabileceğini bildirdi. Elkins-Tanton, "Bu bize ilk kez bir gezegenin çekirdek bölgesini inceleme olanağı veriyor." ifadesini kullandı.



NASA'nın Discovery Keşif Programı kapsamında bugüne kadar 12 ayrı keşif misyonuna onay verilmişti. Merkür misyonu Messenger, cüce gezegenler Vesta ve Ceres'i inceleyen Dawn ve 2018'de dünyadan fırlatılması beklenen Mars uzay aracı InSight, program kapsamındaki başlatılan keşif misyonları arasında.