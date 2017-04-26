NASA: İnsanoğlu Uzayda Yaşamı Keşfetme Eşiğinde

NASA'nın Bilim Misyonları Direktör Yardımcısı Thomas Zurbuchen, insanoğlunun uzayda yaşamı keşfetme eşiğinde olduğunu açıkladı.

"TARİHİN EN ÖNEMLİ KEŞİFLERİNİN BİRİNİN EŞİĞİNDEYİZ"

Thomas Zurbuchen, "Yaşam arayışıyla ilgili bu kadar bilim dalında bu kadar geniş faaliyet yürütülürken biz tarihin en önemli keşiflerinden birinin eşiğinde bulunuyoruz" dedi.

"MİLYARLARCA GEZEGEN KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR"

Kongre'deki konuşmasında, Kova takımyıldızında TRAPPIST-1 yıldız sisteminde Dünya'ya benzer 7 gezegenin keşfi dahil NASA'nın son başarılarını da sıralayan bilim adamı, "Sadece bizim galaksimizde milyarlarca gezegen keşfedilmeyi bekliyor" diye konuştu.