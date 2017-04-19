Nasa Dünyaya En Yakın Geçen Asteroidi Görüntüledi

Kaliforniya'da bulunan NASA'nın 70 metre genişliğindeki derin uzay radarı Goldstone, 2014 JO25 asteroidinin radar görüntülerini kaydetti. Goldstone güneş sistemi radarı astreoid dünyadan 3 milyon kilometre uzaklıktayken devreye girdi. Radar görüntülerinin çözünürlüğü ise piksel başına 7.5 metre. Görüntüyü oluşturmak için 30 ayrı fotoğraf birleştirildi. Görüntülerde 650 metre çapındaki astreoidin iki lobunun bulunduğu ayrıntılı olarak gözlenebiliyor. 2014 JO25, 400 yıldan bu yana dünyaya 1.8 milyon kilometre ile en yakın geçen astreoid olma özelliğini taşıyor. - Abd