Nasa'dan Canlı Uzay Yürüyüşü

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Uluslararası Uzay İstasyonundaki çalışmalarını bir süredir canlı olarak yayınlıyor. Amerika saati ile sabah 7: 23'te başlayan çalışmaların yarım saaat ile-6 saat arasında sürmesi planlanıyor. Astronoot Shane Kimbrough ve uçuş mühendisi Peggy Whitson istasyonun elektrik ünitesinin dış panelindeki eski nikel- hidrojen bataryaları, 13 Aralık'ta Japon Uzay Araştırmaları Ajansının istasyona ulaştırdığı lityum pillerde değiştiriyor. Çalışma NASA'nın sitesinden de canlı yayınlanıyor. - Abd