Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Uluslararası Uzay İstasyonundaki çalışmalarını bir süredir canlı olarak yayınlıyor. Amerika saati ile sabah 7: 23'te başlayan çalışmaların yarım saaat ile-6 saat arasında sürmesi planlanıyor. Astronoot Shane Kimbrough ve uçuş mühendisi Peggy Whitson istasyonun elektrik ünitesinin dış panelindeki eski nikel- hidrojen bataryaları, 13 Aralık'ta Japon Uzay Araştırmaları Ajansının istasyona ulaştırdığı lityum pillerde değiştiriyor. Çalışma NASA'nın sitesinden de canlı yayınlanıyor.
Görüntü Dökümü:
- Astronotların bataryayı değiştirme çalışmaları - Abd
Nasa'dan Canlı Uzay Yürüyüşü
Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Uluslararası Uzay İstasyonundaki çalışmalarını bir süredir canlı olarak yayınlıyor.
Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Uluslararası Uzay İstasyonundaki çalışmalarını bir süredir canlı olarak yayınlıyor. Amerika saati ile sabah 7: 23'te başlayan çalışmaların yarım saaat ile-6 saat arasında sürmesi planlanıyor. Astronoot Shane Kimbrough ve uçuş mühendisi Peggy Whitson istasyonun elektrik ünitesinin dış panelindeki eski nikel- hidrojen bataryaları, 13 Aralık'ta Japon Uzay Araştırmaları Ajansının istasyona ulaştırdığı lityum pillerde değiştiriyor. Çalışma NASA'nın sitesinden de canlı yayınlanıyor.
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