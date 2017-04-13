Nasa, 4k Görüntü Kalitesiyle Dünya'yı Canlı Yayınlayacak

NASA, uzay meraklıları için yeniliklerine bir yenisini daha ekledi ve Dünya'nın yörüngesinden 4K kalitede yayın yapacağını duyurdu.



Eğer daha önce hiç yüksek çözünürlüklü yayınla Dünya'nın yörüngesindeki hareketini izlemeyi aklınızdan geçirdiyseniz, 26 Nisan Çarşamba günü sizin için büyük bir şans olabilir. NASA'nın açıklamasına göre Dünya'nın 250 mil uzağında bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan canlı olarak ile ilk kez 4K yayın yapılacak.



Peggy Whitson'ın "Yıldızlara Ulaşmak: NASA ve Hollywood'un Geleceklerini Birbirine Bağlamak" adlı panelde yaptığı konuşmada, "Daha önce uzaydan çekilmiş 4K videolar görmüş olsak da ilk defa bu video canlı yayınlanacak ve yüksek çözünürlüklü izlemek isteyenlerin 4K izleme kapasitesine sahip bir ekrana ihtiyacı olacak. Daha düşük çözünürlükte izlemek isteyenler içinse NASA Televizyonu ve ajansın Facebook sayfası devrede olacak" dedi.



Hollywood sunucularından Carolyn Giardina, panelin moderatörlüğünü üstlenirken, ileri derecede görüntüleme yöntemlerine ve bulut teknolojilerine odaklanıldı.



Canlı yayın 26 Nisan Çarşamba günü saat 1: 30'da yapılacak.