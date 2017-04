41. Kitap etkinliğimizi Herman Hesse'nin iki farklı yaşam tarzını ele alan "Narzis ve Goldmund" kitabını değerlendirmek için bir araya geliyoruz.



NOT: Sürekli iletişim halinde olduğumuz whatsapp grubumuz var. Dilerseniz sizi de dahil edelim.



Çağımızın en çok okunan yazarlarından Hermann Hesse'nin ünlü romanı Narziss ve Goldmund, kişilikleri ve dünya görüşleri çok farklı iki insanın sıradışı dostluğunu gözler önüne sererken, yaşam, ölüm, sanat, us, aşk, tutku ve cinselliği irdeliyor. Bir yanda manastırın dışındaki dünyaya kapalı, yaşamın yalnızca entelektüel boyutunu önemseyen bilge Narziss, öte yanda manastırın sunduklarıyla yetinmeyen, dünyadaki her zevki tatmak isteyen sanatçı Goldmund; ikisi de kendi yolunda, "kendini gerçekleştirme" yolunda mükemmel'e ulaşmaya çabalasa da, mükemmel'e karşıt yönlerden yaklaşmayı başarabiliyorlar ancak. Karşıtlıkların iki insanı birbirinden koparmadığı, tersine, birbirlerini bütünlemelerini sağladığı bu roman, bundan tam 71 yıl önce yazılmış olmasına ve ortaçağda geçmesine karşın güncelliğini hep koruyacak, bugün olduğu gibi yarın da çağdaş dünyaya önemli mesajlar vermeye devam edecek.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beşiktaş



Mekan : KafeNa Vegan Café



Mekan Adresi : 3 Nüzhetiye Karakol Sokak Başlangıç Saati : 15.04.2017 16: 00: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 19: 00: 00



Kategori : Narzis ve Goldmund Kitap Değerlendirmesi



Tür : Konferans



Ücretlimi? : Hayır