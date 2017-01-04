Nart Ateşi" Ankara'da Sanatseverlerle Buluşacak

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yeni sanat sezonunun açılışında sahneye koyduğu "Nart Ateşi (Bir Kafkasya Masalı)" gösterisini, Ankara'da sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.



SAMDOB'dan yapılan yazılı açıklamada, Nartların (Çerkezlerin mitolojik kahramanlarına verilen isim) destanını anlatan gösterinin, Ankara'dan gelen yoğun istek üzerine 9 ve 10 Ocak'ta bu kentte sahneleneceği belirtildi.



"Nart Ateşi" sahne gösterisini SAMDOB koro sanatçısı Ayşe Ceylan'ın yazıp yönettiği bildirilen açıklamada, Çerkezlerin zengin kültür mirası, şarkıları ve danslarıyla ilgili projenin, beklenenden büyük ilgi görmesinin gurur verici olduğu ifade edildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Gösteride 152 yıllık bir Çerkezya serüveni ve Çerkezlerin ruhlarındaki diriliş hikayesi de anlatılıyor. Çerkezlerin köklerinden gelen zengin kültür mirasının masalsı dille opera sahnesine taşındığı eserde, Ayşe Ceylan ile Berk Özbek anlatıcı ve solist olarak yer alıyor. Eserin koreografisini David Khozashvili, dekor tasarımını Filiz Dinç, kostüm tasarımını ise Gülnur Çağlayan üstleniyor."



Gösteride SAMDOB sanatçılarına, Ankara Çerkes Derneği Elbruz Halk Dansları Topluluğu ile Badin Müzik Grubu eşlik edecek.