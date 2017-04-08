Narmanlılar Milletvekili Deligöz'ü Bağrına Bastı

Referandum çalışmalarına aralıksız devam eden AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Narman ilçesinde coşkulu bir kalabalığa hitap etti. Milletvekili Deligöz, "Mevcut Anayasa darbecilerin yaptığı Anayasadır, oysa milletimiz kendi iradesi ile büyüyen Türkiye'nin Anayasa'sını yapmak, ülkemiz hızlansın diye gerekli kapıları açmak istiyor." dedi.



Referandum çalışmalarına aralıksız devam eden AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Narman ilçesinde düzenlenen mitingde halka seslendi. Binlerce kişiye hitap eden Milletvekili Deligöz, yeni anayasa paketini anlatarak Evet için destek istedi.



NARMANLILAR EVET'E KENETLENMİŞ



Referandum çalışmaları kapsamında Erzurum'u karış karış gezdiklerini ve yeni Anayasa'yı halka anlatmayı sürdürdüklerini dile getiren Milletvekili Deligöz, "16 Nisan'a kadar bıkmadan usanmadan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve yeni Anayasayı hemşehrilerimize anlatmaya devam edeceğiz. Görüyorum ki buradaki bu coşku ve birliktelik gösteriyor ki Narmanlı hemşehrilerimiz kararını çoktan vermiş ve 'Evet'te kenetlenmiş." dedi.



"KARAR SÜREÇLERİNİ HIZLANACAK"



Anayasa değişikliği ile hayata geçecek Cumhurbaşkanlığı sisteminin Türkiye'ye istikrar ve büyüme getireceğini belirten AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, "Yeni sistemle daha fazla yatırım, daha fazla büyümenin önü açılacak. Biz yeni anayasa ile Cumhurbaşkanına, kararname çıkarma yetkisi veriyoruz. Cumhurbaşkanına bu yetki, daha hızlı karar alabilmesi için verildi. Bakanları ve yüksek bürokratları atayıp, bürokrasideki 'Bugün git yarın gel'i ortadan kaldıracak. Yeni sisteminde, bugün yargılanamayan, dokunulamayan, çok büyük yetkilerle donatılmış, buna karşın hukuken sorumsuz olan Cumhurbaşkanını, yargılanabilir, denetlenebilir duruma getiriyoruz." diye konuştu.



DELİGÖZ'ÜN HIZINA YETİŞİLMİYOR



İlçedeki mitingin ardından Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından düzenlenen sertifika programına Katılan AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Narmanlı çiftçilerle buluştu. Çiftçilere yeni anayasa paketini anlatan Milletvekili Deligöz, 16 Nisan'da yapılacak referandum la birlikte yeni Anayasanın getireceği değişikliklere değindi.



Programlarına hız kesmeden devam eden Milletvekili Deligöz daha sonra sivil toplum kuruluşları, Halk Eğitim Merkezinde eğitim gören kursiyerleri ve öğrenci yurtlarındaki öğrencileri ziyaret ederek yeni anayasa paketini anlattı. - ERZURUM