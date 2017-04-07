Narman Myo'da "Hayvancılığı Ne Kadar Doğru Yapıyoruz" Toplantısı

Narman Meslek Yüksekokul Müdürlüğü'nce Narman Burhanettin Eser Konferans salonunda "Hayvancılığı Ne Kadar Doğru Yapıyoruz" konulu konferans düzenlendi.



Konferans Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm Türk büyüklerinin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Yüksekokul Müdürü Doç.Dr.Hamza Avcıoğlu açılış konuşması ile başladı. Avcıoğlu, ilçenin ana geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunu belirterek "Hayvancılığı ne kadar doğru yapıyoruz bunu yüksek okul olarak halkımızı bilinçlendirmekle yükümlü hissettiğimiz için böyle bir toplantı düzenleme gereği duyduk toplantımıza konuşmacı olarak katılan Atatürk Üniversitesi öğretim üyelerine teşekkür ediyorum halkımız açısından faydalı olacağı düşüncesindeyim" diye konuştu.



Açılış konuşmasının ardından Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof.Dr.Armağan Hayırlı ve yine Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyelerinden Doç.Dr.Mehmet Cengiz konferns verdiler.



Konferansa katılımlarından dolayı İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Prof.Dr.Armağan Hayırlı ve Doç.Dr.Mehmet Cengiz'e birer plaket takdim ettiler. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği konferans plaket takdiminin ardından sona erdi. - ERZURUM