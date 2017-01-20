Narlıdere Mumcu'yu unutmayacak

'Uğur Mumcu ve Demokrasi Şehitlerini Anma Haftası' kapsamında planlanan etkinlik, 24 Ocak'ta Salı günü Limanreis Mahallesi Uğur Mumcu heykeli önünde saat:12.30'de gerçekleştirilecek.

Aynı gün Narlıdere Atatürk Kültür Merkezinde Saat:20.00'da Uğur Mumcu anma etkinlikleri kapsamında Türkiye çağdaşlaşma tarihinin önemli isimlerinden olan Aziz Nesin'in öykülerinden yapılmış bir uyarlama olan 'Memleketin Kısmeti' adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, Unutmamak, unutturmamak için tüm duyarlı vatandaşlarımızı birlik olmaya ve anma etkinlerimize katılmaya çağırıyorum' dedi