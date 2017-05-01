Narlıdere'de 1 Mayıs Coşkusu

Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, 1 Mayıs coşkusunu işçileriyle beraber yaşamak için Narlıdere Belediyesi Garaj ve Atölyeler müdürlüğünde işçilerle bir araya geldi.

İŞÇİNİN EKMEĞİNE GÖZ DİKTİLER

Bir Mayıs emeğin bayramını Narlıdere, de kutlamak için düzenlenen günün ilk törenine Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Narlıdere İlçe Başkanı Şahin Fırat, Kadın ve gençlik kolları, belediye meclis üyeleri, Belediye işçi temsilcileri, Belediye ve Belediye garajı çalışanları katıldı. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, emek ve alın terinin haksızlıklar karşısında galip geldiği gündür. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, işçi ve emekçilerin el ele, kol kola, kutladığı bir bayram olmanın yanında işçilerimizin alın terinin kutsallığına, toplumsal barışa ve sosyal dayanışmaya dikkat çekilen özel bir gündür. Fakat unutulmaması gereken şudur ki; bizler çalışanlarımızın haklarını ne kadar korumak, onların sendikal mücadelelerine destek ver sekte, çalışanların kıdem tazminatlarına göz dikilmiş ve ellerinden alınmış durumda. Fona devredilecek olan kıdem tazminatları ileride işçinin elinde kalan diğer haklarında sırayla alınacağının bir işaretidir. Başkanlık sistemi ile birlikte sendikal mücadelenin artık sonunun geleceğini kölelik düzenine bir geçiş olacağını tüm sendikacılar zaten söylemekteler. Kıdem tazminatı konusunda çok büyük mücadeleler veren Belediye İş sendikamızın değerli başkanı Ahmet Mutoğlu'nu burda bir kez daha anmak isterim. Yıllarını işçinin hakkını koruyarak geçirmiş olan ve geçen yıl çok erken bir şekilde kaybettiğimiz Ahmet Mutoğlu'nun bu konuda çok haklı olduğunu bugün bir kez daha görüyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, alın teri ve emeği ile ekmeğini kazanan tüm işçilerin ve emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum. Yaşasın 1 Mayıs" dedi.

İŞÇİLER GÜNDOĞDU MEYDANINDA

Gündoğdu meydanındaki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı etkinliklerine katılmadan önce Belediye Garaj ve Atölyeler müdürlüğünde işçilerle davullar ve zurnalar eşliğinde işçi bayramını kutlayan Başkan Batur, atölyeler müdürlüğünden eski belediye binası önüne ve oradan da Narlıdere Demokrasi meydanına kadar sloganlar eşliğinde düzenlenen 1 Mayıs yürüyüşüne katıldı. Narlıdere Demokrasi meydanında toplanan coşkulu kalabalık Gündoğdu meydanındaki 1 Mayıs kutlamalarına doğru yola çıktı

