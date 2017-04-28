Narkotimden Bonzai Operasyonu

Bursa'da narkotik ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor.



Narkotik ekipleri, Yıldırım Yüksek İhtisas lambalarında H.D. ve H.Ç. isimli şahısların uyuşturucu ticareti yaptıkları istihbaratını aldı. Harekete geçen ekipler, H.D. ve H.Ç isimli şahısları gözaltına aldı. Yapılan aramada H.Ç ve H.D.'nin üzerinde 22.20 gram bonzai ele geçirildi.



Diğer yandan narkotik ekipleri, araması olan A.K'nin de uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit ederek operasyon düzenledi. A.K'nin evine yapılan baskında 420 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şahıs emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BURSA