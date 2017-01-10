Narkotim Bolu'da Göreve Başladı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak çalışacak "narkotim" timi kuruldu.



Sokakları uyuşturucudan ve zehir tacirlerinden temizlemek ve gençlerin zehirlenmesinin önüne geçmek için çalışacak "narkotim" ekipleri ilk çalışmasını yaptı.



Ekipler, okullar bölgesinde dışarıdan gelip öğrencilere uyuşturucu madde satmak isteyenlerin önüne geçmek için uygulama yaptı.



Bolu Anadolu Lisesi'nin çıkış saatinde okul önünde bekleyen ekipler, buradan geçen şüpheli şahıslar üzerinde arama yaptı.



Öte yandan, okul yakınında boş arazileri de denetleyen ekipler, burada alkol alan kişileri uyararak, kimlik sorgusu yaptı.



Narkotim ekiplerinin ilerleyen günlerde okul çevrelerinde, ilde bulunan parklarda ve D-100 kara yolu üzerinde belirlenen noktalarda uygulama yapacağı bildirildi.