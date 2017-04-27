İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadeledeki hedefi sıfır kullanımdır. Satışı sıfırlamak, ticareti sıfırlamak, kullanımı sıfırlamak. Bu, bizim hedefimiz olarak ortada durmalıdır." dedi.



İçişleri Bakanı Soylu, Vali Galip Demirel Ankara Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı"ndaki konuşmasında, kolluk kuvvetlerinin iş birliği içerisinde son dönemlerin en kapsamlı "narkoterör" operasyonlarını gerçekleştirdiğini belirtti.



Soylu, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 18 Haziran 2016 ile 3 Temmuz 2016 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda, piyasa değeri 4 milyar lira olan muhtelif uyuşturucu ve ham maddenin, 5 Mart'ta başlatılan büyük çaplı operasyonda ise piyasa değeri 600 milyon lira olan esrar ve kök kenevirin ele geçirildiğini söyledi.



Bu operasyonlarla uyuşturucu ticaretinden Fetullahçı Terör Örgütünü'nün (FETÖ) de ciddi gelir elde ettiğinin tespit edildiğini ifade eden Soylu, bugüne kadar FETÖ mensuplarının yer aldığı şüphelilere yönelik 5 uyuşturucu operasyonu yapıldığını, bu operasyonlarda piyasa değeri 87 milyon lira olan çeşitli uyuşturucular ele geçirildiğini, 18 örgüt üyesinin tutuklandığını bildirdi.



Yeni nesil uyuşturucularla mücadeleye yönelik takibin, "Erken Uyarı Sistemi" ile yapıldığını ve 2008'den günümüze kadar 523 yeni nesil uyuşturucu maddenin "Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun" kapsamına alındığını anlatan Soylu, "Avrupa ülkeleri bu maddeleri kendileri için tehdit oluşturmadığı sürece yasal kısıtlılık altına almazken ülkemiz proaktif bir yaklaşım sergileyerek birçok yeni nesil uyuşturucu maddeyi daha ülkemizde görülmeden yasak kapsamına almaktadır." dedi.



"Bu işin en etkili silahı insandır"



Soylu, Türkiye'nin hem terörle hem de "terör" olarak nitelendirilen uyuşturucuyla eş zamanlı çetin ve başarılı bir mücadele verdiğine işaret ederek, "Bu işin en kritik unsuru, en önemli aracı, en etkili silahı insandır. Bu, sadece polisimizin, jandarmamızın, sahil güvenliğimizin vereceği bir mücadele değildir. Bütün vatandaşlarımızın katkı sağlayacağı bir süreçtir. Lütfen çocuklarımızı, okullarımızı, etrafta olup bitenleri dikkatlice takip edelim. En küçük bir bilgiyi bile bıkmadan, usanmadan kolluk kuvvetlerimizle, güvenlik kuvvetlerimizle, bakanlığımızla ve bununla ilgilenen bütün kurum ve kuruluşlarla paylaşalım." diye konuştu.



Hiç kimsenin, kendi çocuğunun uyuşturucu kullanmayacağını düşünmemesi gerektiği uyarısında bulunan Soylu, bu kötülüğü tezgahlayanların da kendilerine göre etkili yöntemler belirleyen, kötülükte uzmanlaşmış kişiler olduğuna dikkati çekti.



"Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadeledeki hedefi sıfır kullanımdır. Satışı sıfırlamak, ticareti sıfırlamak, kullanımı sıfırlamak. Bu, bizim hedefimiz olarak ortada durmalıdır." diyen Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:



"Terörde hedefimiz neyse uyuşturucuyla mücadeledeki hedefimiz odur. Sayın valilerimize söylemek istiyorum, günlük ajandanızın içerisinde her gün uyuşturucuyla mücadelede ne olduğu takip altında olmalıdır. Türkiye'nin gerek uyuşturucu satıcılığı gerek uyuşturucu kullanımı konusundaki yoğunluklu illeri, tehdit içeren illeri, aynı zamanda o illerdeki mahalleleri, o illerdeki satış yerleri tek tek çıkarıldı. Bunlar sizin elinizde bilgi olarak bulunmaktadır. Milletimizi bezdiren, korkutan, okula gönderirken 'Acaba çocuğuma bir şey olacak mı?' endişesine neden olan, akşam karanlıkta dışarıda kalan çocuğuna kimin musallat olacağı endişesini yaşatan uyuşturucudan ürken ailelerin bu ürkekliğini üzerinden alma görevi bizim görevimizdir, başkasının görevi değil. Bu da uyuşturucuyla mücadele ile olmaktadır. Klasik yöntemlerle bunu sağlayamayacağımız apaçık ortadadır. Çünkü konuşmamın başından beri ifade ettiğim tarz, sadece ticaret yapmakla gerçekleştirilen ve planlanan bir tarz değildir."



Soylu, halk oylaması sürecinde gittikleri yerlerde ailelerin en çok uyuşturucu konusunda sitem ettiklerini anlatarak, "Bu, önümüzde dağ gibi meseledir ve biz bu dağı bitirmeliyiz." dedi.



"Aileleri düşünerek toplantıyı saat 08.00'de gerçekleştirdik"



Yetkililerin ajandalarının en başındaki meselenin, uyuşturucuyla mücadele olması gerektiğini vurgulayan Soylu, böylece ülke üzerinde uyuşturucu aracılığıyla plan kurmaya çalışanların bütün heveslerini boşa çıkaracaklarını, bunun da güvenlik birimleri ile vatandaşlar arasında oluşacak güveni en üst noktaya taşıyacağını kaydetti.



Soylu, sabah saatlerine kadar uyuşturucu illetine bulaşmış evladının sağlıklı bir şekilde eve gelmesi için dua eden aileleri düşünerek toplantıyı sabah saat 08.00'de gerçekleştirdiklerini söyledi.



"Avrupa'nın ortaya koyduğu tezgahı hepimiz biliyoruz"



"Türkiye'nin üzerinde kötü emelleri olanlara 'Bu ülke üzerinde kimseye oyun hakkı ve fırsatı vermeyiz.' cevabını ortaya koymalıyız. Bizim işimiz sadece suçu ve suçluyu önlemek değildir, bizim işimiz bu medeniyeti hasarsız bir şekilde geleceğe taşımaktır." diyen Soylu, şunları söyledi:



"Avrupa'nın ortaya koymuş olduğu tezgahı hepimiz biliyoruz. Sırtımızı sıvazlayıp, 'Siz uyuşturucuyla iyi mücadele ediyorsunuz.' deyip bizi özellikle sentetik ve kimyasal uyuşturucular konusunda bir hedef ülke konumuna koyma gayretidir. Bu açık ve nettir. Burada da bir terör örgütüyle beraber, bilerek bilmeyerek, isteyerek istemeyerek, görünerek görünmeyerek ama sonuç olarak iş birliği yaptığı apaçık ortadadır. Doğal uyuşturucuların doğudan transferinin sağlanması, aynı zamanda aynı terör örgütü üzerinden batıdan kimyasal ve sentetik uyuşturucuların Türkiye'de hedef ülke olarak gençlerimizi, insanlarımızı zehirleyebilecekleri bir unsur oluşturması apaçık ortadadır."



Soylu, uyuşturucu ile mücadele konusunda işlerinin büyük olduğunu belirterek, milletin de sürekli konu ile ilgili çalışmaları takip ettiğini aktardı.



Uyuşturucu meselesinde hem takipçi hem de acımasız olacaklarını vurgulayan Soylu, uyuşturucu satıcıları ile organizasyonu sağlayanların, yakalandıklarında başlarına neler geleceğini düşüneceklerini ve bu tavrın da sürekli korunması gerektiğini söyledi.



Bakan Soylu'nun konuşmasının ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.



Toplantıya, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral İbrahim Yaşar, Sahil Güvenlik Komutanı Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanı Ömer Ulu, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Servet Yılmaz, Narkotik Daire Başkanı İbrahim Hakkı Seydioğulları'nın yanı sıra 15 ilin valileri, emniyet müdürleri ve narkotik suçlarla mücadele şube müdürleri ile jandarma komutanları ve jandarma KOM şube müdürleri katıldı.



(Bitti)