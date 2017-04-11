Narkotiğin Yıldızı "Alex" Göz Açtırmıyor

MEHMET AKİF PARLAK - Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesinde görevli narkotik köpeği "Alex", 4 yılda yaklaşık 5,5 ton uyuşturucunun bulunmasında oynadığı rolle uyuşturucu tacirlerine göz açtırmadı.



Eğitiminin ardından zorlu testlerden geçtikten sonra görevlendirilen yüzlerce dedektör köpeğinden biri olan Alex, operasyonlardaki başarısıyla emniyetin göz bebeği, suçluların ise adeta korkulu rüyası haline geldi.



Narkotik köpeği eğiticisi polis memuru Murat Okşaş'ın 2013 yılında Ankara'da düzenlenen köpek eğitim kursunda eğitimini üstlendiği Alex, o tarihten itibaren Okşaş'ın ayrılmaz bir parçası oldu.



Kastamonu'da bir yıl çalıştıktan sonra Okşaş ile Gaziantep'e gelen Alex, katıldığı yüzlerce operasyonda elde ettiği başarılı sonuçlarla emniyetin göz bebeği olmayı başardı.



Polis memuru Okşaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun mesai harcadıkları Alex ile çalıştığı için mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.



Alex'in piyasada bulunan mevcut 8 uyuşturucu maddeye de hakim olduğunu aktaran Okşaş, bu özelliğin az sayıda köpekte bulunduğunu, Alex'in bu yeteneğinin işlerini de kolaylaştırdığını belirtti.



Operasyonlarda Alex'in her zaman en önde olduğunu dile getiren Okşaş, şöyle devam etti:



"Alex 1 yaşına kadar Ankara Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi'nde uzman hocalarımızın eğitiminden geçti. Adeta bebek gibi bakıldı ona. Oyunları, maması, bakımı aynı bir çocuk gibi büyütüldü. 1 yaşından sonra biz polis memurları belli bir testten geçiyoruz bu köpeklere sahip olmak için. Bu zorlu testi başarıyla geçtikten sonra köpeklerimizle uyum sağlamamız için üç ay boyunca kursa tabi tutuluyoruz. Bu sürede sabah akşam tüm vaktimiz köpekle beraber geçiyor. Ankara'da Alex ile 3 aya yakın zaman geçirdik. Sadece yataklarımız ayrıydı. Onun haricinde yememiz, içmemiz hepsi birlikteydi. Nasıl ki bir çocuğu severseniz, oynarsınız, saçını tararsınız aynı onun gibi onunla zaman geçirdik. Yeri geliyor eşimden çok Alex ile vakit geçiriyorum. Tabii bunların dönüşü çok fazla bize."



- "O sadece emniyete değil insanlığa hizmet ediyor"



Polis memuru Okşaş, insanların uyuşturucu batağına düşmemesi için Alex ile büyük fedakarlık yaptıklarını ifade ederek şunları söyledi:



"Alex ve onun gibi köpekler bizim için çok büyük önem arz ediyor. O sadece emniyete değil insanlığa hizmet ediyor. Annelerin ağlamaması, çocukların uyuşturucu batağına düşmemesi, yuvaların dağılmaması için kısaca insanların geleceklerini uyuşturucunun karartmaması için Alex çok büyük bir hizmet veriyor."



Alex ile dost gibi olduklarını, zaman zaman dertleştiklerini anlatan Okşaş, Alex gibi köpeklere her zaman ihtiyaç olduğu vurguladı.



Vatandaşların da uyuşturucuyla mücadele için köpeklerini bağışlayabileceğine işaret eden Okşaş, şunları kaydetti:



"Köpek bağışlama isteyen vatandaşlarımız Uyuşturucu ile Mücadele Daire Başkanlığı resmi internet sayfasını ziyaret edebilirler. Bu sayfada köpek hibe bölümü var, oraya tıklayıp bizim hangi köpeklere ihtiyacımız olduğuna ilişkin kriterleri bulabilirler. Bu konuda bize yardımcı olabilirler."