Nargile İçicilerine Uyuşturucu Uyarısı

ESKİŞEHİR - Son günlerde gündeme gelen nargile tütününe uyuşturucu maddeler katıldığı iddiaları ile açıklama yapan Eskişehirli nargile işletmecisi Ömer Faruk Karca, kullanıcıların dikkat etmesi gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu.

Nargilelerin içerisinde uyuşturucu ve uyuşturucu bazlı afyon, Maraş otu gibi maddelerin kullanıldığı son günlerde insanların kafasında soru işaretleri oluşturuyor. Sigaradan daha fazla zararlı olduğu iddia edilen nargile, vatandaşların kafelerde talep ettiği ürünlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bu konuyla alakalı Eskişehir'de bir kafede nargile işletmeciliği yapan Karaca, nargile içen insanların dikkat etmesi gereken konular ile ilgili açıklamalarda yaparak, vatandaşlara önerilerde bulundu.

"Nargilenin zararlı olduğunun farkındayız ama nargile sigara gibi her gün, her dakika içilen bir ürün değil"

Nargilenin zararlı bir ürün olduğunu bildiklerini, fakat insanların sigara gibi her an tüketmediğini ifade eden Karaca, "Bu tür haberleri birkaç gündür ben de okuyorum. Ama biz burada TAPDK bandrollü ürünler satıyoruz. Nargilenin zararlı olduğunun farkındayız, ama nargile sigara gibi her gün, her dakika içilen bir ürün değil. İnsanların işten sonra streslerini atmak için içtiğini veya arkadaşları ile sohbet ederken oturup içtiğini biliyoruz. Biz de bunları göz önünde bulundurarak TAPDK bandrollü ürünler satmaya dikkat ediyoruz. Bandrollü ürün satmamızın sebebi ise bunlar belirli şartlarda geçip bize geliyorlar ama diğer kaçak tütünlerde dediğiniz gibi uyuşturucu ve uyuşturucu bazlı tütünler olduğunu biz de farkındayız. Bunları almamaya özen gösteriyoruz. Bize gelip satmaya çalışanları şikayet ediyoruz gerekli yerlere" dedi.

"Nargile tütününe uyuşturucu kullanıldığında şerbetinin renginin attığını ve daha soluk bir renkte olduğunu anlayabiliyoruz"

Nargilenin tütününde uyuşturucu kullanıldığında bunun farklı yollarla anlaşılabileceğini ifade eden Karaca, "Tütünler bize hazır olarak geliyor fakat hani kullanıldığında anlamanı gayet normal. Çünkü sigara tütününü düşünürseniz, sigara tütününün şerbetlenmesi sonucunda bize geliyor bunlar. Fakat uyuşturucu kullanıldığında bu şerbetin renginin attığını ve biraz daha soluk bir renkte olduğunu anlayabiliyoruz. Bizde buradan anlamaya dikkat etmeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince şüphelendiğimiz zaman o tütünü kullanmamaya müşterilerimize sunmamaya özen gösteriyoruz. Nargile çok ağır tütünler olmadığı sürece insanın boğazını yakmayan, başını döndürmeyen veya tansiyonunu çok fazla düşürmeyen bir şey. Uyuşturuculu bir ürün olduğunda ilk yarım saat insanın başını döndürmeye, tansiyonunu düşürmeye ve ayağa kalktığında bayılmasına kadar yol açabiliyor. Bunlara dikkat ediyoruz. Nargileyi yaparken kokusu zaten bizi rahatsız ediyorsa biz bunu müşteriye sunmadan deniyoruz" şeklinde konuştu.

"Uyuşturuculu tütün kokusuyla kendini zaten fark ettiriyor"

Tütünün kokusunda uyuşturucu olup olmadığının anlaşıldığını aktaran Karaca, "Uyuşturuculu tütün olduğunda bu koku kendini zaten fark ettiriyor. Örnek veriyorum şeftalili bir nargile içecekse müşterimiz şeftali kokusu hoş bir kokuyla müşterimize geliyor veya biz içtiğimizde biz de fark edebiliyoruz. Fakat uyuşturucu bazlı bir ürün olduğunda bu tütün insanın boğazını ve burnunu rahatsız edecek seviyede oluyor. Bu hem müşteri açısından hem bizim açımızdan hem bizim açımızdan kötü bir şey olduğunun farkındayız ve uyuşturucuya toplum olarak karşı olduğumuz için buna özen göstermeye devam ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

"Yetkililerin bununla ilgili kontrollerini arttırması lazım"

Kafeye müşteri olarak gelen Ardahan Yorulmaz, kendisinin de nargile içtiğini belirterek yetkililerin kontrollerini arttırması gerektiğini belirtti. Yorulmaz, "Bu kötü bir şey. Ben de bir kaç şey duydum bunun hakkında. Nargile zaten iyi bir şey değil. Uyuşturucu kullanılması çok yanlış benim gözümde. Bilindik yerlerden içmeleri lazım. Kaçak tütün kullanılmayan yerlerde içmeleri lazım. TAPDK tütünlerinin kullanılması lazım. bu çok yanlış bir şey. Uyuşturucu zaten ülkemizde yasak. Nargilenin içine koyulması da çok yanlış bir şey. Yetkililerin bununla ilgili kontrollerini arttırması lazım" ifadelerini kullandı.

