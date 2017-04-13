Narenciye İhracatında Önemli Artış
Narenciye ihracatının eylül-mart dönemini kapsayan ihracat sezonunda bir önceki döneme göre miktarda yüzde 14, değerde ise yüzde 7 artış sağlandı.
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