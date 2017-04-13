Narenciye İhracatında Önemli Artış

MUSTAFA GÜNGÖR - Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, Türkiye'nin en önemli ihraç ürünleri arasında yer alan narenciyenin eylül-mart dönemini kapsayan ihracat sezonunu sonunda bir önceki döneme göre miktarda yüzde 14, değerde ise yüzde 7 artış sağlandığını bildirdi.



Kaçmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, narenciye ürünlerinin Türkiye'nin yaş sebze meyve ihracatında lokomotif görev üstlendiğinin altını çizerek, sektör temsilcilerinin önemli oranda döviz girdisi sağladığını söyledi.



Narenciye sektörünün Rusya ile yaşanan krizde alternatif pazarlara açıldığını hatırlatan Kaçmaz, Rusya'nın da Türk narenciye ürünlerine yönelik kısıtlamaları kaldırmasıyla ihracatta yeniden atılım yaptıklarını ifade etti.



Kaçmaz, bu atılımın rakamlara da yansıdığını belirterek, şöyle devam etti:



"Türkiye'nin yaş sebze meyve ihracatı içinde en önemli alt grup olarak öne çıkan narenciyenin eylül-mart aylarını kapsayan ihracat sezonunda bir önceki döneme göre miktarda yüzde 14, değerde ise yüzde 7 artış sağlandı. 2015-2016 ihracat sezonunda 1 milyon 378 bin 636 ton olan ihracatımızı 2016-2017 ihracat sezonunda ise 1 milyon 577 bin 979 tona çıkarttık. Bu sezonki ihracatımız karşılığında 795 milyon 971 bin 359 dolar döviz girdisi gerçekleşti."



Kaçmaz, narenciye içinde ise liderliği 677 bin 452 bin tonla mandalina alırken, bu ürünü 436 bin 121 tonla limon, 347 bin 702 tonla portakal ve 116 bin 614 tonla greyfurtun takip ettiğini aktardı.



En fazla ihracatın Rusya Federasyonu'na gerçekleştirildiğini bildiren Kaçmaz, bu ülkeyi sırasıyla Irak, Ukrayna, Suudi Arabistan, Romanya, Polonya, Bulgaristan, Sırbistan ve Almanya'nın takip ettiğini belirtti.



İhracat artışının sevindirici olduğunu ifade eden Kaçmaz, şunları söyledi:



"İhracattaki bu artış üretici ve ihracatçı kesimi başta olmak üzere tüm sektörün ilgilileri tarafından mutlulukla karşılandı. Sektör olarak dünyada ve ülkemiz etrafında yaşanan tüm olumsuz şartlara rağmen ülkemizin 2023 ihracat hedeflerini gerçekleştirmek için ortaya koymuş olduğumuz yol haritasına uygun olarak tüm sektör paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Narenciye üretim ve ihracatında küresel bir oyuncu haline gelen ülkemizin narenciye ihracatı, inanıyoruz ki ülkemiz etrafındaki komşu ülkelerde olumsuzluklar sona erdiğinde katlanarak artacaktır."