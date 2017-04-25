Napolili Hamsik, Kaleciye Hatalı Pas Verince Takımına Golü Yedirdi
Napoli'nin yıldız oyuncusu Marek Hamsik, Sassuolo karşısında kaleciye hatalı pas verince takımına golü yedirdi.
İtalya Lig'inde Sassuolo evinde Napoli'yi ağırladı. Karşılaşma iki takımın karşılıklı golleriyle 2-2 berabere bitti. Maça damgasını vuran olay ise Hamsik'in kaleciye hatalı pas vererek takımına gol yedirmesi oldu.
YAPTIĞI HATA PAHALIYA MAL OLDU
Napoli'nin karşılaşmayı 1-0 önde götürdüğü sırada Napolili Hamsik, kaleciye kafasıyla hatalı pas verince araya Sassuololı oyuncu Berardi girdi ve bu hatayı affetmeyerek eşitliği sağladı: 1-1.
Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle bitti ve ligi ikinci sırada bitirip Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılmak isteyen Napoli, Roma'nın 4 puan gerisine düştü.
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