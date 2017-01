Napoli'nin İlk Şampiyonluğunun 30. Yılına Maradonalı Kutlama

Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Armando Maradona, eski Brezilyalı futbolcu Pele'ye göndermede bulunarak, "O her zaman ikinci sırada gelmek durumunda." dedi.



İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli'nin tarihinde kazandığı iki lig şampiyonluğunda büyük payı olan ve mavi-beyazlı ekibin taraftarlarının sevgilisi haline gelen Maradona, 1986-1987 sezonunda kazanılan ilk şampiyonluğun 30. yılı dolayısıyla düzenlenen özel etkinliğe katıldı.



Maradona, Napoli'deki ünlü San Carlo Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen etkinliğe açıklamalarıyla damgasını vurdu.



La Repubblica gazetesinin haberine göre, Maradona etkinliğin bilet fiyatlarının yüksek olduğu eleştirisine, her zaman rekabet içinde olduğu Brezilyalı futbol efsanesi Pele'ye sataşarak yanıt verdi.



Napoli'de kendisini her zaman evinde gibi hissettiğini vurgulayan Maradona, "Gelen herkese teşekkür ediyorum. Burada evimde gibiyim çünkü sizi hiç aldatmadım. Buradakilere teşekkür ederim. Hepimiz arkadaşız. Biletlerin 300 avro olmasıyla ilgili sıkıntıyı aktardılar. Biliyor musunuz bunu neden yaptık? Çünkü Pele bir şovu 200'e yapıyordu. İşte o her zaman ikinci sırada gelmek durumunda." diye konuştu.



Napolili gençlere de seslenen Maradona, kentte hakim olan mafya kültürüne karşı silah ve uyuşturucudan uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.



Arjantinli efsane futbolcu, 30 yaşındaki oğlu Diego Junior'u bırakmak durumunda kaldığı için ondan 30 yıl gecikmeli olarak özür diledi.



Adı Napoli ile özdeşleşen Maradona'ya bir jest de şehir hatları işletmesinden geldi. Kentteki bütün otobüs duraklarının levhasına, "Hoşgeldin Diego" yazılarak jest yapıldı.



Maradona, Roma'da bu sezon son yılını geçiren 40 yaşındaki efsane oyuncu Francesco Totti'yi de unutmadı. Maradona, Totti ve ailesinin yeni yılını bir demet kırmızı gülle kutladı. Totti de Maradona'nın jestini sosyal medya hesaplarından paylaşarak teşekkür etti.



Diego Armando Maradona, 1984-1991 yıllarında formasını giydiği Napoli ile çıktığı 188 maçta 81 gol atmış ve mavi-beyazlı ekibe 1 UEFA Kupası, 2 Serie A şampiyonluğu, 1 İtalya Kupası ve 1 de İtalya Süper Kupası kazandırarak adını kulüp tarihine altın harflerle yazdırmıştı.