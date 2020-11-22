Napoli - Milan maçı hangi kanalda? Napoli Milan maçı saat kaçta? Napoli Milan ilk 11 kadrosu | Napoli Milan maçı canlı izle!
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Napoli - Milan maçı hangi kanalda? Napoli Milan maçı saat kaçta? Napoli Milan ilk 11 kadrosu | Napoli Milan maçı canlı izle!

22.11.2020 22:48 | Son Güncelleme: 22.11.2020 22:55
Napoli - Milan maçı hangi kanalda? Napoli Milan maçı saat kaçta? Napoli Milan ilk 11 kadrosu | Napoli Milan maçı canlı izle!

İtalya Serie A'nın 8. haftasında Napoli sahasında Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Milan'ı konuk edecek. Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı? Napoli - Milan maçı hangi kanalda? Napoli Milan maçı saat kaçta? Napoli Milan ilk 11 kadrosunda kimler var?

İtalya Serie A'da heyecan devam ediyor. Ligde 7 hafta geride kaldı. 8. hafta mücadelesinde Napoli ile Milan kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde detayları merak eden futbolseverler arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, Napoli - Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

NAPOLİ MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Napoli ile AC Milan arasındaki İtalya Serie A maçı, Bein Sports 4 , CBC Sport kanalında canlı yayınlanacak.

BEİN SPORTS CANLI İZLEME FREKANS BİLGİLERİ

Bein Sports 4 , Digiturk 80, Kablo TV 235, Web , numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

NAPOLİ MİLAN MAÇI HANGİ GÜN?

Napoli-AC Milan Maçı 22 Kasım Pazar günü oynanacak.

NAPOLİ MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Napoli-AC Milan Maçı 22:45'de başlayacak.

NAPOLİ MİLAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Napoli ile AC Milan arasındaki İtalya Serie AMaçı San Paolo Stadyumu, Napoli'de oynanacak.

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