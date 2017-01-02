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Nanoteknoloji Araştırma Merkezi İçin İlk Adım Atıldı
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Nanoteknoloji Araştırma Merkezi İçin İlk Adım Atıldı

Hacettepe Teknokent, özellikle sağlık, gıda ve enerjide nitelikli insan yetiştirip, yüksek katma değerli ürünler üretmeye yönelik Nanoteknoloji Araştırma Merkezi kurulması amacıyla fizibilite çalışmalarına başladı.

Nanoteknoloji Araştırma Merkezi İçin İlk Adım Atıldı

Hacettepe Teknokent, özellikle sağlık, gıda ve enerjide nitelikli insan yetiştirip, yüksek katma değerli ürünler üretmeye yönelik Nanoteknoloji Araştırma Merkezi kurulması amacıyla fizibilite çalışmalarına başladı.

Kaynak: Dunya.com