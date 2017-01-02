Nanoteknoloji Araştırma Merkezi İçin İlk Adım Atıldı
2 Ocak 2017 Pazartesi 20:32
Hacettepe Teknokent, özellikle sağlık, gıda ve enerjide nitelikli insan yetiştirip, yüksek katma değerli ürünler üretmeye yönelik Nanoteknoloji Araştırma Merkezi kurulması amacıyla fizibilite çalışmalarına başladı.
Hacettepe Teknokent, özellikle sağlık, gıda ve enerjide nitelikli insan yetiştirip, yüksek katma değerli ürünler üretmeye yönelik Nanoteknoloji Araştırma Merkezi kurulması amacıyla fizibilite çalışmalarına başladı.